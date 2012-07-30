Филиал «Самарский» ОТП Банка выиграл конкурс на размещение свободных средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области

Филиал «Самарский» ОТП Банка стал победителем конкурса на размещение свободных средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области. Областное государственное учреждение разместило срочный депозит в размере 50 млн. рублей.

По результатам оценки совокупных критерий, таких как условия размещения депозита, финансово-экономические показатели, рейтинги банков победителем признан ОАО «ОТП Банк»

Областное государственное учреждение «Самарский территориальный фонд обязательного медицинского страхования» занимается реализацией государственной политики в области обязательного медицинского страхования на территории Самарской области. ТФОМС является основной государственной структурой на территории области, аккумулирующей финансовые средства ОМС (обязательное медицинское страхование), выделяемые на оказание бесплатных медицинских услуг. Через страховые компании денежные потоки из ТФОМС направляются непосредственно в медицинские учреждения, работающие в этой системе. В их числе поликлиники, стационары, частные клиники – всего по области 125. Обязательным медицинским страхованием охвачено всё население Самарской области.



