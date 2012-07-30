Вниманию клиентов ОТП Банка из Краснодарского края, пострадавших от наводнения

Принимая во внимание трагические события в Краснодарском крае, ОТП Банк собирает данные о пострадавших Клиентах. В случае если Вы являетесь Клиентом Банка и в результате катастрофы не имеете возможности своевременно оплатить Кредит, просим Вас обратиться к сотруднику Банка в магазине Эльдорадо по адресугор. Крымск, улица Демьяна Бедного, дом 8. Прием Заявлений от Клиентов будет осуществляться с 10:00 по 19:00.



Заявления Клиентов будут рассмотрены в индивидуальном порядке. В случае если пострадали Ваши родственники, просим сообщить ФИО, дату рождения, а также, при наличии - паспортные данные и/или номер кредитного договора.







