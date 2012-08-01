Рост ссудной задолженности в филиале "Омский" ОТП Банка

Сегмент кредитования частных лиц в филиале "Омский" показывает высокие темпы роста. Так, за неполный месяц, с 2 по 23 июля 2012 г., рост ссудной задолженности составил 30 млн рублей. Всего же филиалом было выдано кредитов на общую сумму более 6,7 млрд рублей.

Наибольшей популярностью о омичей пользуются нецелевые кредиты ОТП Банка. В частности, флагманский продукт "Отличный кредит наличными". Отличительная особенность этого кредита - - индивидуальный подход к каждому заёмщику и привлекательная ставка от 23,9% годовых в рублях РФ. Минимальная сумма кредита составляет 51 000 рублей, а максимальная - 750 000, что делает этот кредит удобным для решения самых разных задач.



