ОТП Банк занял 1 место по объему привлечения и размещения краткосрочных межбанковских ресурсов в системе DELTA

По итогам юля 2012 г. ОТП Банк занял 1 место в рейтинге топ-20 наиболее активных операторов системы Delta по инструменту RUB_O/N по итогам июля 2012 г. ОТП Банк занял данную позицию по критерию наибольшего объёма заключённых в течение месяца сделок.



Суммарный объём сделок в Торговой системе DELTA по инструменту RUB_О/N в июле 2012 г. увеличился по сравнению с июнем 2012 г. на 25,76% и составил 617,601 млрд. руб.



Среднедневной объём торгов в DELTA по итогам месяца составил 28,073 млрд. руб. Всего 212 банков осуществляли в течение июля 2012 г. операции в данной системе.







