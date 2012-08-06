Каждый 6-й рубль омичи доверяют ОТП Банку

Филиал «Омский» ОТП Банка в июле месяце привлек 223 миллиона рублей в срочные вклады. ОТП Банк занимает стабильное второе место по объему депозитов физических лиц в регионе. Всего же депозитный портфель филиала «Омский» составляет более 12 млрд. рублей, а это означит, что каждый 6-й рубль омичи доверяют именно ОТП Банку.

Среди наиболее популярных вкладов, в частности, «Время идёт – ставка растёт», характерная особенность которого - увеличение процентной ставки с каждым 91-дневным периодом в течение полутора лет.

ОТП Банк предлагает по данному вкладу до 13% годовых в рублях на период до 546 дней, а также возможность досрочного расторжения вклада в конце каждого 91-дневного периода без потери процентной ставки, действующей на данный период.

Еще один бестселлер - вклад вклад «Тёплое отношение» – с годовой процентной ставкой до 12%. Минимальная сумма вклада – 5 000 рублей или 200 долларов США/евро, выплата процентов – в конце срока вклада.

Заявку на эти и другие предложения ОТП Банка оформить просто и удобно: на сайте банка размещена он-лайн форма.

