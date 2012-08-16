ОТП Банк помогает ветеранам ВОВ Хабаровска

Вопросы оказания помощи ветеранам ВОВ Хабаровска обсудили на минувшей неделе директор филиала «Дальневосточный» ОАО «ОТП Банк» Владимир Зимин и первый заместитель директора КГБУ «Хабаровский специальный дом ветеранов №1» Валерий Хатимич. Результатом встречи стало включение Владимира Зимина в Попечительский Совет дома ветеранов.



На Дальнем Востоке ОТП Банк открыл свои двери для клиентов в декабре 2011 года и с первых дней своей работы взял шефство в Хабаровске над двумя домами ветеранов.



Участие в организации праздничных вечеров и концертов для ветеранов, поздравление участников ВОВ с Новым Годом и Днем Победы, проведение акции «Георгиевкая ленточка» – неполный список дел ОТП Банка за семь месяцев работы.



«Мы очень благодарны ОТП Банку за помощь и участие в жизни ветеранов ВОВ нашего учреждения, - отметил Первый заместитель директора КГБУ «Хабаровский специальный дом ветеранов №1» Валерий Хатимич, - Искренне надеемся на дальнейшее долгосрочное сотрудничество».



