Новое предложение для держателей карт MasterCard или Maestro ОТП Банка!

Для всех держателей карт MasterCard и Maestro ОТП Банк предлагает воспользоваться преимуществами специальной программы "MasterCard+". Данная программа предоставляет возможность при оплате картами MasterCard и Maestro получить скидки и специальные предложения в торговых-точках-партнерах.

Предложения действительны с 01 июня до 31 декабря 2012 года.

Подробная информация о программе и о торговых-точках-партнерах – на сайте www.gift.mastercard.ru, а также – по телефону горячей линии 8-800-555-1012 (звонок по России бесплатный, в том числе с мобильных телефонов).



