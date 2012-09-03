Филиал «Новосибирский» готов к поздравлению школьников с «Днем знаний»

Сотрудники ОТП Банка завтра, 1 сентября, выступят на линейках и поздравят школьников и воспитанников детских домов Новосибирска, Барнаула и Новокузнецка с «Днем знаний».



Директор филиала «Новосибирский» ОТП Банка Богдан Харченко комментирует: «Этот день особенно знаменателен для первоклассников. Они впервые переступят порог школы, мы хотим, чтобы радость от первой встречи со школой осталась с ними на всю жизнь. Поэтому подготовили для них приятные подарки – наборы первоклассников.



Талантливых старшеклассников одной из лучших школ Заельцовского района г. Новосибирск также будет ждать заслуженный сюрприз – стипендия от ОТП Банка. О стипендии расскажу подробнее после награждения номинантов, чтобы не раскрывать заранее тайну».



А пока в филиале полным ходом идет подготовка к торжественным поздравлениям – формируются подарки, распределяются по школам.



Пожелаем успехов коллегам в выступлениях на школьных линейках!



