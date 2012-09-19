День открытых дверей в детском доме №4 в Омске

ОТП Банк совместно с детским домом №4 провел День открытых дверей. Этот праздник дает возможность поделиться опытом плодотворного взаимодействия педагогов со своими воспитанниками, успехами и планами.



Праздничная программа началась с концерта под девизом «С тобою вместе мы всегда!!!». Воспитанники продемонстрировали свои таланты. Ребята пели, танцевали, рассказывали стихи и делились впечатлениями о проведенных летних каникулах, в том числе и загородном лагере «Иртышские зори». Гостям была представлена выставка работ, сделанных руками воспитанников и руководителей ПДО: это глиняные игрушки, поделки из бумаги, бисера, макраме, красочные тканевые аппликации, рисунки и многое другое.



Ответным словом гостей и друзей дома стали замечательные слова поддержки, теплые пожелания и подарки для детей, от которых теплее стало на сердце у каждого.



Праздник прошел благодаря содействию ОТП Банка.



