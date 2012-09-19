Старт акции «Выгодное погашение»

Уважаемые клиенты!

Мы рады сообщить Вам, что ссегодняшнего стартует акция «Выгодное погашение»* сервиса погашения кредитов «Золотая Корона».

С 14 сентября по 30 ноября 2012г. Вы можетепогашать кредиты и пополнять картыв салонах МТС**с фиксированной комиссией – всего 30 рублей.

Для погашения кредита или пополнения карты в салонах МТС достаточно предъявить паспорт и назвать номер банковского счета. Оформление операции занимает не более 3-5 минут. Денежные средства будут зачислены на Ваш счет в течение двух рабочих дней.

*Организатор акции РНКО «Платежный Центр» (ООО), лицензия ЦБ РФ № 3166-К.

** Перечисление денежных средств с использованием банковских предоплаченных карт. Услуга предоставляется РНКО «Платежный Центр» (ООО), лицензия ЦБ РФ № 3166-К, на основании договора о комплексном обслуживании клиента (текст представлен на сайте www.rnko.ru) в торговых точках розничной сети ЗАО «РТК» (ОГРН 1027739165662).



