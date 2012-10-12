День учителя в Ростовской области

5 октября свой профессиональный праздник отмечали представители одной из самых уважаемых профессий – учителя.



Во все времена учитель – это не только профессия, но и высокое звание. День учителя близок абсолютно всем. У каждого в памяти остался образ учителя, наставника.



Даже в особый день уроки никто не отменял. Но в этот день учителя были наряднее и чаще улыбались.



Сотрудники Филиала «Ростовский» ОТП Банка с воспоминаниями о собственных школьных и, пожалуй, самых лучших и беззаботных деньках, были рады поздравить в этот солнечный осенний день, тех, кто открыл нам путь к знаниям, тех, кому мы сейчас доверяем самое дорогое – наших детей.



Донским педагогам адресованы миллионы "спасибо"!



