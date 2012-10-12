ОТП Банк открыл ККО в Новороссийске

Кредитно-кассовый офис ОТП Банка (ККО) открыт по адресу: 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, д. 6. Всего сеть ККО насчитывает 107 офисов, расположенных по всей России и обслуживающих pos-бизнес банка. ОТП Банк занимает на этом рынке 2 место.



ОТП Банк входит в число 50 крупнейших банков России,занимая 37 место по активам (Интерфакс ЦЭИ на 1 марта 2012 г.) и 29 место по капиталу (Интерфакс ЦЭИ на 1 марта 2012 г.), а по ряду направлений входит в число лидеров рынка.



В частности, ОТП Банк занимает 14 место среди самых розничных банков (Frank Research Group на 1 мая 2012 г.) 6 место на рынке кредитных карт (Frank Research Group на 1 мая 2012 г.), 14 место по прибыли (Интерфакс ЦЭИ на 1 июля 2012 г.).



