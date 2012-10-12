Уважаемые клиенты!
ОТП Банк отменяет границы! Все активные операции теперь доступны и для нерезидентов РФ в Интернет-банке ОТПдирект.
В Вашем персональном банке, в круглосуточном режиме Вы сможете быстро и легко:
- оплатить услуги мобильной связи, ЖКХ, Интернет, ТВ и многое другое;
- совершить перевод в рублях в любой российский банк;
- осуществить денежные перевод между своими счетами;
- перевести деньги другому клиенту банка.
Если Вы еще не подключили услугу ОТПдирект, Вам достаточно обратиться в любое отделение ОТП Банка.
Подробности по телефонам:
+7 (495) 775-75-06 (для Москвы и МО)
8 (800) 200-70-01 (для остальных регионов, звонок бесплатный в т.ч. с мобильных)
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