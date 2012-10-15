Омские пенсионеры получили призы от ОТП Банка

1 октября отмечался Международный день пожилых людей. Когда человек выходит на пенсию, его жизнь меняется. Прекращение трудовой деятельности может стать сильнейшим стрессовым фактором. В нашей стране, к сожалению, уровень удовлетворенности материальным положением с возрастом существенно снижается, что объясняется проблемой низкого размера пенсии. Этот праздник очень важен сегодня, т.к. позволяет привлечь внимание к многочисленным проблемам пожилых людей.



День пожилого человека – это и очень добрый праздник, в который мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек.



9 октября в операционном офисе филиала «Омский» ОТП Банка состоялось очередное награждение победителей розыгрыша владельцев вкладов «Пенсионный» и «Золотая корона — Пенсионный». Призерами лотереи стали восемь клиентов-пенсионеров ОТП Банка.



Победителей приветствовал исполняющий обязанности генерального директора филиала «Омский» ОТП Банка Николай Крылов: «Пенсионный проект стартовал в банке в 2000 году, и в его рамках были открыты счета для пенсионеров Омска и Омской области «Пенсионный» и «Золотая корона — Пенсионный». В настоящее время 65 000 пенсионеров, то есть каждый пятый пенсионер в регионе, являются участниками нашего пенсионного проекта. Сегодня мы проводим второй этап конкурса и вручаем призы. Банк всегда заботился об этой категории вкладчиков, в том числе предлагая и специальные условия, позволяющие увеличить доход, и другие возможности. Розыгрыш, проведенный сегодня, также имеет социальную цель — поддержать эту категорию вкладчиков, уделить внимание».



Победителям, которых определяла настоящая тиражная комиссия, вручили подарочные сертификаты в магазины «Икеа» или «Парфюм-Лидер». Вкладчики благодарили сотрудников Банка за хорошее обслуживание, внимание к пенсионерам, и, разумеется, за организацию подобного конкурса, приуроченного ко Дню пожилого человека. Общими усилиями мы можем и должны сделать так, чтобы пожилые люди не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной, полноценной и радостной.



