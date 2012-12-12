В Новосибирске проведен урок финансовой грамотности

В одной из лучших школ, по рейтингу Администрации Заельцовского района г. Новосибирска, 6 декабря сотрудниками ОТП Банка проведен урок финансовой грамотности для учеников 10-11 классов с экономическим уклоном. На уроке ученикам рассказали об истории развития банковской системы и банковских продуктах.



Ученики слушали лекцию с интересом, активно включались в дискуссию, задавали очень актуальные и правильные вопросы, решали задачи. Самые активные школьники получили подарки от ОТП Банка – электронные книги.



Также в рамках урока двум ученикам, являющимся стипендиатами ОТП Банка, вручены пластиковые карты с перечисленными стипендиями.



Стипендия учреждена в сентябре 2012 года на территории филиала «Новосибирский» в одной из школ г. Новосибирска. Стипендиатами стали талантливые ученики с высокой успеваемостью и выдающимися результатами на Олимпиадах.



