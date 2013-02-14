ОТП Банк занял 13 позицию среди самых прибыльных банков по итогам 2012 года

Согласно рейтингу Профиль, по итогам 2012 года ОТП Банк занял 13 позицию среди самых прибыльных банков России. Чистая прибыль ОТП Банка по стандартам российской отчетности на 1 января 2013 года составила 6,5 млрд. рублей.

В начале 2012 года ОТП Банк предпринял ряд стратегических изменений, взяв курс на развитие универсального банка, а так же повышение прибыльности бизнеса. При этом в фокусе сохранились направления, которые не первый год являются драйверами роста: потребительское кредитование, кредитные карты и кредиты наличными.

Согласно данным Frank Research Group (на 1 января 2013 года), ОТП Банк занимает 7 место на рынке кредитных карт с долей 4,5%, а в сегменте POS-кредитования является одним из лидеров рынка, сохраняя 2 позицию с долей 22,3%.

Так же в 2012 году российская дочка Венгерской Группы ОТП сохранила позиции ключевого актива и самого прибыльного банка Группы.







