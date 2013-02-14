Согласно рейтингу Профиль, по итогам 2012 года ОТП Банк занял 13 позицию среди самых прибыльных банков России. Чистая прибыль ОТП Банка по стандартам российской отчетности на 1 января 2013 года составила 6,5 млрд. рублей.
В начале 2012 года ОТП Банк предпринял ряд стратегических изменений, взяв курс на развитие универсального банка, а так же повышение прибыльности бизнеса. При этом в фокусе сохранились направления, которые не первый год являются драйверами роста: потребительское кредитование, кредитные карты и кредиты наличными.
Согласно данным Frank Research Group (на 1 января 2013 года), ОТП Банк занимает 7 место на рынке кредитных карт с долей 4,5%, а в сегменте POS-кредитования является одним из лидеров рынка, сохраняя 2 позицию с долей 22,3%.
Так же в 2012 году российская дочка Венгерской Группы ОТП сохранила позиции ключевого актива и самого прибыльного банка Группы.
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