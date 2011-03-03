Спешим в очередной раз предупредить о том, что нужно быть крайне внимательными и не идти на поводу у мошенников!Сбербанк России никогда не попросит вас набрать номер телефона указанный в смс и никогда не попросит вас раскрыть CCV-код вашей платежной карты.Если какая-либо ситуация связанная с банком вызывает подозрение, обязательно позвоните в контактный центр банка по телефону: 8 800 555 5550 и уточните ранее полученную информацию.Телефоны контактного центра Сбербанка России указаны на официальном сайте банка - www.sberbank.ru, а также находятся на оборотной стороне платежных карт, выданных официальным представителем банка в его отделение.Друзья, будьте внимательны!