11 марта 2011 г., Москва – Сбербанк России и Тройка Диалог объявляют о подписании соглашения о намерениях по объединению крупнейшего банка России и ведущего инвестиционного банка в стране. Это знаковое для финансового рынка событие, объединяющее знания, экспертизу и ресурсы двух ведущих российских финансовых институтов.Лидирующая позиция Сбербанка на рынке банковских услуг корпоративным клиентам усиливается за счет навыков и возможностей Тройки Диалог в корпоративных финансах и операциях на финансовых рынках. В результате через Тройку Диалог клиенты Сбербанка получают доступ к инвестиционно-банковским услугам на рынках России, Украины и Казахстана, а также к торговым площадкам в Лондоне и Нью-Йорке. Кроме того, планируемое объединение обеспечивает клиентам Сбербанка возможность эффективного взаимодействия с российским и международным инвестиционным сообществом. Таким образом, группа компаний Сбербанк сможет предложить всем своим клиентам полный спектр высококачественных продуктов и услуг, включая инвестиционные банковские услуги.Объединение линейки продуктов и услуг коммерческого банка и инвестиционно-банковского направления обеспечивают рост доходов объединенного бизнеса и дают масштабный синергетический эффект. Все текущие направления бизнеса Тройки Диалог получают значительные дополнительные источники роста за счет клиентской базы и капитала Сбербанка. Сотрудники обеих организаций получают новые перспективы карьерного роста и развития.