Сбербанк России (РТС: SBER, ММВБ: SBER03) с 1 апреля 2011 года начинает предоставлять новую услугу – брокерского обслуживания на срочном рынке РТС (FORTS). Секция срочных контрактов биржи РТС – FORTS является основной биржевой площадкой в России, на которой торгуются производные инструменты. В рамках новой услуги клиентам Сбербанка России будут доступны следующие виды финансовых инструментов срочного рынка РТС:
- фьючерсные контракты на акции;
- фьючерсные контракты на иностранную валюту;
- фьючерсные контракты на ставку MosPrime;
- фьючерсные контракты на индекс РТС.
На первом этапе услуга будет оказываться клиентам ОПЕРУ Центрального аппарата ОАО «Сбербанк России». Распространение сервиса на все территориальные банки будет осуществляться последовательно в течение II квартала 2011 года. Предоставление банком брокерских услуг на срочном рынке РТС происходит в соответствии с «Условиями предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России». Указанный документ, а также другая информация (подробный перечень видов срочных контрактов, список подразделений Сбербанка России, предоставляющих брокерские услуги в РТС (FORTS), требования банка к величине гарантийного обеспечения), доступны в разделе «Брокерское обслуживание» интернет-сайта банка http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/investments/broker_service/.
Андрей Голиков, Вице-президент – директор Департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка России прокомментировал: «Мы продолжаем планомерно расширять линейку продуктов по брокерскому обслуживанию и начинаем предоставлять доступ для торговли фьючерсами на рынке FORTS. Внедрение новых продуктов крайне важно для Сбербанка, так как у нас становится больше инструментов и для привлечения новых клиентов, и для удержания «старых» за счёт повышения ценности существующих продуктов. Инструменты срочного рынка РТС открывают большие перспективы для участников рынка. Во-первых, это доступ к торговле базовыми активами, которых нет на рынке акций либо в чистом виде – в случае с фондовыми индексами, либо вообще – в случае с курсами валют и процентными ставками. Во-вторых, это больший спектр возможностей для управления соотношением риск/доходность и построения комбинированных стратегий из фьючерсных контрактов и их базовых активов. В-третьих, реализованная в Сбербанке технология брокерского обслуживания имеет конкурентные преимущества: наши клиенты имеют возможность переводить денежные средства между торговыми площадками ФБ ММВБ и РТС (FORTS) в режиме on-line, что даёт им большую свободу выбора при поиске наиболее выгодных ценовых параметров между рынком акций и срочным рынком FORTS. Делая доступной и удобной брокерскую услугу на срочном рынке РТС, мы создаём все условия для успешного трейдинга клиентов Сбербанка».
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