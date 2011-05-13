Мы хотели бы познакомиться с вами, рассказать о том, что Сбербанк делает в плане модернизации и развития своей IT-инфраструктуры, о новых решениях и о том, как мы видим Сбербанк в будущем (как в ближайшем, так и в не столь близком).Для этого мы решили пригласить 10 человек на встречу со старшим вице-президентом Сбербанка Виктором Орловским, который отвечает в банке за IT. Встреча пройдет в Москве, в «Офисе будущего» Сбербанка.Виктор Орловский расскажет о технологиях и устройствах используемых в самом офисе будущего, о пути Сбербанка в области развития IT. На встрече вы сможете пообщаться с ним, задать интересующие вопросы, протестировать устройства, находящиеся в офисе, а также выпить чашечку кофеМероприятие состоится 21 мая в 10-00 по адресу ул. Новослободская, д.16Осталось еще два приглашения, если у вас есть желание прийти, оставляйте комментарий к записи.