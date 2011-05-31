Публикуем сокращенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность

На официальном веб-сайте Сбербанка России опубликована Сокращенная Промежуточная Консолидированная Финансовая Отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на 31 марта 2011 года и за три месяца, закончившиеся 31 марта 2011 года, содержащая отчет компании ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» о результатах обзорной проверки.



Основные итоги деятельности Группы Сбербанка России (далее «Группа») по состоянию на 31 марта 2011 года и за 1 квартал 2011 года (загрузить презентацию):



Чистая прибыль за 1 квартал 2011 года составила 86,8 млрд. руб. (или 4,02 рубля на обыкновенную акцию), в сравнении с 43,5 млрд. руб. (или 2,01 рубля на обыкновенную акцию) за 1 квартал 2010 года;

Совокупный доход за 1 квартал 2011 года составил 90,3 млрд. руб. в сравнении с 70,2 млрд. руб. за 1 квартал 2010 года;

Операционные доходы до формирования резервов под обесценение кредитного портфеля за 1 квартал 2011 года не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 169,8 млрд. руб.;

Рентабельность собственных средств в годовом исчислении составила 33,6% по сравнению с 21,3% за 1 квартал 2010 года;

Отношение операционных расходов к операционным доходам продолжает оставаться на комфортном уровне: 44,9% в сравнении с 36,2% за 1 квартал 2010 года;

Восстановление резервов под обесценение кредитного портфеля за 1 квартал 2011 года составило 14,2 млрд.руб. против расходов в размере 54,3 млрд. руб. за 1 квартал 2010 года;

Коэффициент достаточности основного капитала Группы в соответствии с Базельским соглашением (Basel 1) составил 13,0%, коэффициент достаточности общего капитала составил 17,8% по состоянию на 31 марта 2011 года, что значительно превышает установленный минимальный уровень в 8%. Коэффициент достаточности капитала в соответствии с требованиями Банка России (Н1) составил 18,4%.

За 1 квартал 2011 года процентные доходы сократились на 4,8% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года, составив 197,8 млрд. руб. Данное сокращение обусловлено снижением доходности кредитов корпоративным клиентам на фоне продолжающейся конкуренции в сфере привлечения качественных заемщиков. Средняя доходность кредитов физическим лицам несущественно выросла c 14,8% в четвертом квартале 2010 года до 15,0% за первый квартал 2011 года за счет опережающего роста потребительского кредитования.



Процентные расходы сократились на 13,9% до 67,8 млрд. руб. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года в результате снижения стоимости привлечения средств как физических лиц, так и корпоративных клиентов, отражая общее понижение процентных ставок на рынке.



Чистые процентные доходы за 1 квартал 2011 года увеличились на 0,5% в сравнении с аналогичным периодом 2010 года, но при этом показали снижение на 3,8% в сравнении с предшествующим кварталом, составив 129,9 млрд. руб. за первый квартал 2011 года. За первый квартал 2011 года процентная маржа составила 6,2% в сравнении с 7,3% за 1 квартал 2010 года, что обусловлено опережающим снижением доходности активов по сравнению со стоимостью привлеченных средств в течение 2010 года и в 1 квартале 2011 года.



Комиссионные доходы Группы за первый квартал 2011 года достигли 31,9 млрд. руб., продемонстрировав рост на 19,0% в сравнении 1 кварталом 2010 года. Рост комиссионных доходов наблюдался почти по всем видам комиссионных операций, крупнейшим источником комиссионных доходов являются расчетно-кассовые операции с клиентами.



Чистые доходы от операций с ценными бумагами, включая торговые доходы и доходы от переоценки, отраженной в отчете о прибылях и убытках, уменьшились за квартал на 10,3% и составили 2,6 млрд.руб. Помимо этого, положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, в размере 6,6 млрд. руб. была отражена в составе прочих компонентов совокупного дохода.



Операционные доходы до формирования резервов под обесценение кредитного портфеля не изменились по сравнению с первым кварталом 2010 года, оставшись на уровне 169,8 млрд. руб. за 1 квартал 2011 года.

Операционные расходы Группы выросли на 24,1% в сравнении с первым кварталом 2010 года. Основным компонентом операционных расходов являются расходы на персонал, которые увеличились на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вследствие плановой реализации в 2010 году программы по приведению зарплат сотрудников в соответствие с рыночным уровнем. Рост прочих операционных расходов обусловлен расходами на различные инфраструктурные проекты, связанные с реализацией стратегии развития Сбербанка и общим ростом стоимости услуг, работ и товаров.



Восстановление резервов под обесценение кредитного портфеля за первый квартал 2011 года составило 14,2 млрд. руб. по сравнению расходом в 54,3 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года. Восстановление резервов обусловлено снижением темпов роста проблемной задолженности на фоне восстановления российской экономики и стабилизацией качества кредитного портфеля, в частности в связи с погашением проблемной задолженности.



За первый квартал 2011 года Группа получила чистую прибыль в размере 86,8 млрд. руб. против 43,5 млрд. руб. за первый квартал 2010 года. Прибыль на обыкновенную акцию составила 4,02 руб. в сравнении с 2,01 руб. за первый квартал 2010 года.



Активы Группы по состоянию на 31 марта 2011 года составили 8 696,3 млрд. руб., показав рост в 0,8% за отчетный период. Основными источниками роста активов стали увеличение кредитного портфеля Группы.



Кредитный портфель до вычета резерва под обесценение увеличился на 2,4% за первый квартал 2011 года. Увеличение спроса как на коммерческие, так и на розничные кредиты наблюдалось начиная со второго квартала 2010 года. За первый квартал 2011 года кредиты корпоративным клиентам до вычета резерва выросли на 2,3% и составили 4 981,7 млрд. руб.; кредиты физическим лицам выросли на 2,8% и составили 1 357,7 млрд. руб.



Резервы под обесценение кредитного портфеля снизились на 3,4% с начала года и достигли уровня в 678,3 млрд. руб. по состоянию на 31 марта 2011 года. Отношение резервов под обесценение кредитного портфеля к совокупному кредитному портфелю составило 10,7% в сравнении с 11,3% на конец 2010 года.



Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле составила 7,2% по состоянию на 31 марта 2011 года в сравнении с 7,3% по состоянию на 31 декабря 2010 года. Отношение резерва под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам составило 1,5 против 1,6 по состоянию на начало 2011 года.



Портфель ценных бумаг уменьшился на 0,6% с начала 2011 года до уровня 1 812,3 млрд. руб. Основным источником снижения стало уменьшение вложений в облигации Банка России, доля которых составила 19,1% от общей величины портфеля ценных бумаг по состоянию на 31 марта 2011 года. Доля корпоративных облигаций в портфеле ценных бумаг увеличилась с 19,4% на начало 2011 года до 22,5% по состоянию на 31 марта 2010 года. При этом в абсолютном выражении портфель корпоративных облигаций вырос на 15,3% в течение первого квартала 2011 года, в основном за счет приобретения корпоративных облигаций российских эмитентов, что является альтернативной формой кредитования.



Обязательства Группы по состоянию на 31 марта 2011 года составили 7 618,7 млрд. руб., уменьшившись на 0,3% в сравнении с началом года. В течение первого квартала 2011 года структура обязательств существенно не изменилась. Средства физических лиц остаются основным источником финансирования операций Группы, составляя 4 887,6 млрд. руб. на конец первого квартала 2011г. Рост средств физических лиц за этот квартал составил 1,1%. Отношение кредитов до вычета резервов под обесценение к средствам клиентов составило 0,95 по состоянию на 31 марта 2011 года и 0,93 по состоянию на начало отчетного года.



Собственные средства Группы увеличились на 9,2% за первый квартал 2011 года и составили 1 077,6 млрд. руб. по состоянию на 31 марта 2011 года. Показатель достаточности общего капитала, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Basel 1), составил 17,8% по состоянию на 31 марта 2011 года, достаточность основного капитала составила 13,0%.