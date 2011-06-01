Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф принял участие в мероприятии, посвященном завершению строительства Федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (ФНКЦ ДГОИ).
ФНКЦ ДГОИ станет самым крупным и технологически современным в Европе среди клиник подобного профиля. В его составе – два клинических корпуса, лабораторно-функциональный диагностический корпус, консультативная поликлиника с дневным стационаром и реабилитационным центром, учебный и научный центры.
Строительство Центра детской гематологии началось в 2008 году и было профинансировано из федерального бюджета. Но для оснащения клиники самым современным оборудованием потребовалась дополнительная финансовая помощь.
Важную роль в создании Центра сыграл Фонд «Подари жизнь», который объединил усилия благотворителей, направленные на приобретение для Центра самого современного оборудования. Сбербанк России сотрудничает с Фондом с 2008 года.
На благотворительные средства Сбербанка Центр приобрел интеграционную систему для операционной OR1™ NEO, которая позволяет проводить уникальные операции методами малоинвазивной хирургии, направленной на то, чтобы минимизировать область вмешательства в организм.
Данная система еще не имеет аналогов в России. Она представляет собой сложный комплекс, объединяющий в себе эндоскопическое оборудование операционной, систему визуализации, документирования и хранения видеоматериалов, полученных в ходе операции, а также данные других исследований.
Использование этой системы позволяет не только делать уникальные операции, но и получать консультации ведущих хирургов из любого уголка мира, проводить дистанционное обучение врачей, используя систему визуализации и многое другое.
«Сбербанк России поддерживает целый ряд программ помощи детям, – заявил Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф. – Это важнейшая часть нашей деятельности, которой мы уделяем и будем уделять особое внимание».
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Дополнительная информация
Сбербанк России реализует ряд социальных программ, направленных на помощь детям.
«Подари жизнь». Совместный благотворительный проект Сбербанка и фонда «Подари жизнь» стартовал в 2008 году: 23 декабря 2008 года была выпущена первая в России благотворительная карта VISA «Подари жизнь». С каждой оплаченной этой картой покупки 0,3% перечисляется на счет фонда. Такую же сумму на счет добавляет Сбербанк. Когда держатель карты оплачивает покупку или услугу в размере 1000 рублей, 6 рублей поступает на счет фонда помощи детям.
Первыми владельцами карты VISA «Подари жизнь» стали соучредитель фонда Чулпан Хаматова, врачи Центра детской гематологии, сотрудники фонда. Сейчас картой VISA «Подари жизнь» пользуются более 220 000 человек.
В марте 2009 года начал работать благотворительный вклад «Подари жизнь», в рамках сотрудничества по которому раз в квартал Сбербанк России переводит на счет фонда 0,3% с каждого вклада. На 1 января 2011 года число вкладов «Подари жизнь» приблизилось к 500 тыс.
В 2010 году Сбербанк перечислил подопечным фонда «Подари жизнь» более 250 млн рублей, собранных посредством благотворительных вкладов и карт VISA «Подари жизнь».
Детские деревни SOS. В конце 2010 года Сбербанк перечислил 24 миллиона 400 тысяч рублей на окончание строительства и проведение отделочных работ в четырех семейных домах в Детской Деревне SOS Псков.
Детские деревни SOS – семейная модель долгосрочного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В каждом семейном доме Детской деревни будет проживать одна SOS-семья, состоящая из 6-8 детей-сирот разного возраста и SOS–мамы. Кандидаты на должность мам прошли конкурсный отбор и в течение года обучались в школе SOS-мам.
Детская Деревня SOS Псков, состоящая из 14 семейных домов, стала 5-ой российской Детской Деревней SOS.
С 1996 года в России построено 5 Детских Деревень SOS и 5 Домов молодежи для выпускников Детских Деревень в Московской, Мурманской, Псковской, Орловской областях и Санкт-Петербурге. В 2011 завершается строительство Детской Деревни SOS в Вологде. Помимо этого, Российский комитет Детские Деревни SOS развивает программы по укреплению семьи, защите прав детей и образовательные программы. Всего под постоянной опекой Детских Деревень SOS Россия в 2010 году находились 1 300 детей.
Корпоративная благотворительная программа Сбербанка России. Цели и задачи программы – оказание регулярной поддержки детским домам России сотрудниками Сбербанка, улучшение условий и качества жизни детей-сирот, помощь выпускникам детских домов. В настоящее время у Сбербанка 149 подшефных детских домов. В 2010 году Сбербанк оказал помощь детским домам на сумму свыше 120 млн рублей.
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