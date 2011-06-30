«Национальное рейтинговое агентство» (НРА) присвоило НПФ Сбербанка дистанционный рейтинг максимальной надежности (Группа AAA).
Присвоение дистанционного рейтинга НРА подтвердило максимальную надежность Фонда, для определения которой экспертами оценивались следующие факторы: информационная открытость, объем пенсионных резервов и пенсионных накоплений, размер страхового резерва, инвестиционная доходность и сбалансированность инвестиционной политики, а также уровень надежности управляющих компаний.
Ранее НПФ Сбербанка присвоен рейтинг наивысшей надежности (А++) рейтинговым агентством «Эксперт РА».
Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка (НПФ Сбербанка) учрежден в 1995 году. Учредитель – ОАО «Сбербанк России». НПФ Сбербанка входит в ТОР-10 негосударственных пенсионных фондов России. НПФ Сбербанка оказывает комплексные пенсионные услуги для физических и юридических лиц через филиалы ОАО «Сбербанк России» на всей территории Российской Федерации. Число клиентов НПФ Сбербанка превышает полмиллиона человек. Активы НПФ Сбербанка составляют около 20 миллиардов рублей.
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