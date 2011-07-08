Кинокомпания RWS привлекает кредит от ИНГ Банк Н.В. и Сбербанка России под залог библиотеки видеоконтента

ОАО АФК «Система» (далее – АФК «Система») объявляет о подписании соглашения о предоставлении ИНГ Банк Н.В. (далее - ING) и Московским банком Сбербанка России (далее - Сбербанк) кредита ЗАО «Всемирные Русские Студии» (далее – RWS, входит в АФК «Система») под залог прав на библиотеку видеоконтента, принадлежащую компании.



Размер 3-летнего клубного обеспеченного кредита, предоставляемого компании RWS, составит 1,2 млрд руб., участниками клубного кредита выступят банки ING и Сбербанк, поручителем - ОАО «Система Масс-медиа». Данная сделка является беспрецедентным шагом на российском рынке корпоративного кредитования, - впервые в истории медиа-индустрии Российской Федерации кредит выдается под залог библиотеки видеоконтента.

Одновременно член управленческого состава ING Bank N.V. Дидерик ван Вассенаер, президент и председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф и председатель Совета директоров ОАО АФК «Система» Владимир Евтушенков подписали Соглашение о взаимопонимании, определяющее принципы стратегического партнерства трех организаций в области дальнейшего развития российской медиа-индустрии.



Работа по структурированию и координации сделки была осуществлена банком ING. Медиа-индустрия является одним из приоритетных направлений для банка ING, который, сформировав специализированное подразделение по предоставлению компаниям медиа-индустрии полного спектра продуктов структурного финансирования, обладает многолетним опытом успешной работы на международных рынках. Сочетание международного опыта структурирования аналогичных сделок в США и странах Европы, накопленного банком ING и в полном объеме примененного для реализации сделки по кредитованию компании RWS, а также масштаба Сбербанка - крупнейшего российского банка, обладающего отраслевой экспертизой, позволило провести объективную оценку рисков и успешно организовать финансирование.



Подписание данного Меморандума свидетельствует о формировании в России цивилизованного рынка интеллектуальной собственности в соответствии с общепринятыми мировыми экономическими и правовыми стандартами, принятыми в мировой финансовой сфере и киноиндустрии.



«Использование библиотеки прав как бизнес-инструмента привычно для иностранных кинокомпаний, для России же подобная сделка является прецедентом. АФК «Система» заинтересована в создании публичной кредитной истории для RWS, - отметил Владимир Евтушенков. - Впервые на российском рынке контент становится залоговым инструментом, позволяющим компании активнее развивать собственный бизнес и создавать новый продукт, который, в свою очередь, будет пополнять библиотеку, наращивая ее стоимость».



«Данная сделка уникальна для рынка российского корпоративного кредитования, поскольку является первой рыночной структурированной «медийной» сделкой, реализованной по канонам этой отрасли, - отметил Герман Греф. - Структура сделки будет служить ориентиром и придаст импульс развитию практик финансирования медиа-проектов в России. Для Сбербанка реализация данного проекта означает, в том числе, развитие синдицированного кредитования в территориальных подразделениях банка».



«Российский бизнес активно развивается, и все больше банковских продуктов, которые существуют во всем мире, могут быть предложены и востребованы российскими компаниями, - отметил Дидерик ван Вассенаер. - ING c 1993 является банком-партнером крупнейших российских компаний, которые демонстрируют высокую культуру ведения бизнеса. Мы и в дальнейшем, безусловно, будем оказывать помощь и поддержку российскому рынку в его развитии».



ЗАО «Всемирные Русские Студии» («RWS») — крупнейшая частная кинокомпания на отечественном рынке предоставления сервисных услуг, продюсирования и распространения кино- и телевизионного контента. Существует с 1998 года. К 2010 году RWS реализовала сотни теле- и кинопроектов, в том числе − 20 международных. Зрители хорошо знают героев нашумевших сериалов «Морской патруль», «Рыжая», «Атлантида», «Зона», «Слово женщине», «Вербное воскресенье». Продукцию компании можно увидеть на ведущих телеканалах России и зарубежья: Первый канал, Россия, СТС, 1+1 (Украина), 9 канал (Израиль) и др. Компания владеет двумя киностудиями – в Москве и Санкт-Петербурге - это preproduction, production, postproduction любой сложности, специализированный транспорт, реквизит, декорационные мастерские. В конце 2007 г. компания RWS вошла в состав ОАО «Система Масс-медиа», компании, управляющей медийными активами АФК «Система».