Председатель Правительства России В.В. Путин провел рабочую встречу с главой Сбербанка России Г.О. Грефом

Председатель Правительства России В.В. Путин провел рабочую встречу с главой Сбербанка России Г.О. Грефом. Обсуждались итоги деятельности Сбербанка за первое полугодие, работа банка с малым бизнесом, а также с «оборонкой» и сельским хозяйством. Особое внимание было уделено ипотечным кредитам. По мнению Председателя Правительства России В.В.Путина, средний уровень ставок по ипотеке должен составлять примерно 8 процентов.



Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф сообщил о предварительных результатах работы Сбербанка в первом полугодии 2011 года: «Мы нарастили наш кредитный портфель за первое полугодие по юридическим лицам на 9 процентных пунктов, и наш портфель превысил сумму 5 трлн рублей, а кредитный портфель по физическим лицам – на 10,5%. В результате общий совокупный портфель за первое полугодие у нас вырос на 19,5%. Мы получили за пять месяцев текущего года чистую прибыль по российским стандартам 137 млрд, за полугодие мы ожидаем свыше 160 млрд. При этом мы проводим очень консервативную политику по резервированию. На сегодняшний день наши резервы покрывают нашу просроченную задолженность более чем в 2,2 раза. Мы продолжаем работать с накопленными в период кризиса проблемами и до конца этого года ещё надеемся, что сумеем получить прибыль за счёт реабилитации части плохих активов. Поэтому мы в этом году очень позитивно настроены».



Герман Греф рассказал о работе Сбербанка в области развития малого бизнеса: «Мы за первое полугодие нарастили наш портфель по малому бизнесу на 23% – это самый высокий темп у нас за последние годы. Я Вам уже докладывал, что мы запустили кредитную фабрику – это выдача кредита малому бизнесу в течение двух дней на сумму 2 млн рублей. Мы за первые шесть месяцев выдали свыше 20 тыс. кредитов и до конца лета планируем запустить эту технологию по всей территории страны. Сегодня у нас примерно половина территории страны работает в этой технологии. И до конца года у нас примерно каждый третий кредит, выдаваемый малому бизнесу, будет выдаваться в этой технологии. Мы на днях приняли решение о создании нового структурного подразделения – Департамента по развитию малого бизнеса, а также новую концепцию по предоставлению пакетных финансовых услуг для малого бизнеса. Вчера мы окончательно приняли решение о назначении нового руководителя департамента - его возглавит господин Борисов (С.Р.Борисов), который возглавлял «Опору России».



Глава Сбербанка сообщил о работе, которую банк ведет в области ипотечного кредитования: «Мы сейчас активно работаем по ипотеке, тоже на достаточно интересных условиях для различных групп. Для молодых специалистов сейчас обсуждаем тему (надеюсь, что в конце лета уже примем соответствующее решение) – ипотеку для молодых учёных, молодых ребят, которые хотят приобрести жильё, с тем, чтобы закрепить специалистов здесь в России, чтобы не уезжали. Очень хорошо идёт ипотека с поддержкой регионов – у нас заключено соглашение с 43 регионами о целевых ипотеках для молодых специалистов на селе: для врачей, педагогов и так далее».