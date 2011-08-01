Снижены ставки по потребительским кредитам

1 августа 2011 года, г. Москва – Сбербанк России объявляет об изменении процентных ставок по потребительским кредитным программам. Изменения вводятся в результате усовершенствования системы персональной оценки заёмщика банка (его персональных данных, кредитной истории и параметров кредитного продукта) в целях формирования более выгодного предложения для постоянных клиентов банка.



Новые процентные ставки установлены в следующих диапазонах:



для клиентов - работников предприятий, являющихся участниками «зарплатного» проекта от 14,4% до 16,65% годовых в рублях;

для остальных клиентов от 15,0% до 20,0% годовых в рублях.

Условия кредитования применяются для следующих программ:



«Потребительский кредит без обеспечения»;

«Потребительский кредит под поручительство физических лиц».

«Новые ценовые условия по потребительским кредитным программам, которые Сбербанк предложил своим клиентам c 1 августа, - продолжение нашей кредитной политики, направленной на создание системы качественной оценки заёмщика и сбалансированного продуктового предложения», - заявила Наталья Карасева, Директор управления розничного кредитования Сбербанка России.



По потребительским кредитам Сбербанка России отсутствуют комиссии.

Срок принятия решения по кредиту не более 2 рабочих дней.

Максимальная сумма кредита равна 1,5 млн рублей.