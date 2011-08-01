Утверждена новая Дивидендная политика Сбербанка

Наблюдательный совет Сбербанка утвердил новую Дивидендную политику, предварительно рассмотренную и рекомендованную к утверждению Комитетом Наблюдательного совета по стратегическому планированию.



За 20 операционных лет Сбербанк в статусе акционерного общества ежегодно обеспечивал акционерам выплату дивидендов. Размер чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, составлял от 6 до 12 процентов. По итогам 2010 года акционерам была выплачена рекордная сумма - более 20 миллиардов рублей.



Ранее действовавшая редакция Дивидендной политики не давала возможности акционерам произвести расчет прогнозного уровня дивидендных выплат из-за отсутствия целевой доли выплат от чистой прибыли Банка, а лишь раскрывала порядок ее определения.



«Новая Дивидендная политика предполагает возрастающий уровень отчислений на дивидендные выплаты в течение трех лет до уровня 20% от чистой прибыли Банка, определенной на основе годовой консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)», - заявила Белла Златкис, заместитель Председателя Правления Сбербанка России.



Дивидендную политику можно посмотреть по ссылке на нашем сайте —http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/files/pdf/normative_docs/dividend_pol ­icy.pdf