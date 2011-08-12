Каждый третий россиянин имеет банковскую карту Сбербанка России

12 августа 2011 г., Москва – Сбербанк России выдал 60-миллионную банковскую карту.



Сбербанк начал эмитировать банковские карты в 1994 году. Постоянное наращивание темпов продаж позволили Сбербанку к 2008 году занять 1-е место в Европе по объему эмиссии карт.

В преддверие 2011 года было объявлено о выдаче 50-миллионной карты, и вот всего за полгода Сбербанк достиг очередного «юбилейного» порога в 60 млн карт. Таким образом, сегодня каждый третий россиянин обладает картой Сбербанка России.



«Мы продолжаем уделять особое внимание всем типам карт, а также инновационным технологиям в этой области, чтобы удовлетворить потребности каждого клиента», – отметил директор Департамента расчетно-кассового обслуживания Сбербанка России Мойн Уддин.