Герман Греф принял участие в праздничных мероприятиях Высшей школы экономики и Академии народного хозяйства

Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных началу учебного года, которые прошли в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.



«Самое главное качество в человеке – это его характер и умение терпеть ради достижения поставленной цели, – сказал глава Сбербанка, обращаясь к первокурсникам Высшей школы экономики. – Те из вас, кто будет готов потерпеть, вложиться в свое будущее, поучиться, а не ждать, пока вас научат, будут достигать абсолютных успехов».



«Я как работодатель с особым удовольствием беру на работу людей с красным дипломом, поскольку понимаю, что это те люди, которые готовы инвестировать в свое будущее», – подчеркнул Герман Греф.



Сбербанком разработана концепция стратегического партнерства с ведущими российскими вузами, направленная на привлечение в банк талантливых молодых специалистов и поддержку будущей интеллектуальной элиты страны. В соответствии с ней на базе Проектно-учебного института Сбербанка и Высшей школы экономики проводится магистерская программа для выпускников ведущих технических вузов, в том числе Московского государственного технического университета им. Н.Э.Баумана, Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Московского физико-технического института (государственного университета).



Сбербанк также сотрудничает с бизнес-школой «Сколково», Академией народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, Московским банковским институтом и рядом региональных вузов. В рамках благотворительной деятельности банк оказывает помощь учреждениям среднего специального образования в регионах.



При поддержке Сбербанка проводятся деловые игры, олимпиады и конкурсы идей. Пример такого мероприятия — Международная студенческая Олимпиада по управлению коммерческим банком, в которой приняли участие более 5000 студентов из 400 вузов и 150 городов России, Беларуси, Украины и Казахстана. Победители Олимпиады приняли участие в корпоративных программах развития персонала, им была предложена работа в системе Сбербанка. В 2010 году Сбербанк поддержал Всероссийскую олимпиаду по финансовому рынку для старшеклассников и Международную студенческую олимпиаду «Битва банков», а также способствовал проведению Всероссийской олимпиады по финансовому рынку и «Зимней школы-2010» Экономико-математической школы МГУ.



В 2010 году в рамках поддержки образования и науки Сбербанк оказал помощь Институту законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Фонду развития Ассоциации юристов России, Фонду «Новое экономическое образование», Фонду поддержки экономико-математической школы, Фонду Европейского университета в Санкт-Петербурге, Благотворительному фонду развития Высшей школы менеджмента Санкт-петербургского государственного университета, Фонду развития экономических и финансовых исследований «Финансы и развитие» и другим организациям.



Банк поддерживает научно-исследовательские проекты, осуществляемые в ведущих вузах. В частности, в 2010 году были учреждены пять именных стипендий и грантов студентам, аспирантам и молодым преподавателям экономических вузов Калужской области.

