В Новосибирске открыта региональная площадка Корпоративного обучения Сбербанка

В Новосибирске открыта региональная площадка Корпоративного обучения Сбербанка. На этой площадке будут обучаться сотрудники пяти территориальных банков: Сибирского, Байкальского, Дальневосточного, Восточно-Сибирского и Северо-Восточного, а также дочернего банка Сбербанка в Казахстане.



Здесь же открыта кафедра банковского дела, где лучшие сотрудники банка будут читать лекции для студентов региональных вузов в рамках партнерских соглашений. Новая площадка Корпоративного обучения может одновременно принять 323 слушателя. Планируемый ежегодный охват слушателей – порядка 14 000 человек.



«Открытие учебного комплекса в Новосибирске – еще один шаг в модернизации нашей корпоративной системы обучения, – отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф. – Она становится многонаправленной и всеобъемлющей. Интенсивно применяются дистанционные формы обучения. Комплекс оснащен современным оборудованием, позволяющим удобно и наглядно построить учебный процесс».



Сейчас Сбербанк активно работает с лучшими российскими провайдерами услуг по обучению и развитию персонала, с ведущими российскими вузами, с западными бизнес-школами, поощряет партнерства российских вузов и западных бизнес-школ.



В 2010 году по различным программам Сбербанка прошло обучение более 165 тысяч человек. В ближайшие два года количество учащихся увеличится в 1,5 раза. Каждый сотрудник в течение года должен будет пройти обучение в той или иной форме.



Основное внимание Сбербанк уделяет развитию руководителей. Все руководители высшего и среднего звена прошли оценку по корпоративной модели управленческих компетенций. С учетом результатов оценки планируются централизованные программы развития. Банк планирует обеспечить максимальный охват менеджмента интенсивными программами развития, дать шанс любому руководителю восполнить пробелы в управленческой компетентности и выйти на новый уровень эффективности, необходимый для реализации стратегии Сбербанка. В обучении используются современные активные формы обучения: деловые игры, бизнес-кейсы, бизнес-симуляции.



В августе 2011 года в Сбербанке стартовала образовательная программа «Сбербанк 500 – программа для лидеров». Она представляет собой годичный курс обучения, разработанный совместно специалистами Корпоративного обучения Сбербанка, ведущей западной бизнес-школой INSEAD и Российской экономической школой. В рамках программы будут одновременно проходить обучение около 500 руководителей Центрального аппарата и территориальных банков Сбербанка. Приоритет при наборе на программу был отдан территориальным банкам (более 90% участников).



Еще одна программа разработана совместно с Лондонской бизнес-школой, рассчитана на полтора года и предназначена для руководителей с высоким потенциалом развития. В программе – изучение современного банковского дела и менеджмента, как общего, так и банковского. В первом потоке программы – 50 человек.



Для обучения и развития менеджеров привлекаются лучшие западные преподаватели и тренеры. В сентябре 2010 года профессор стратегического менеджмента Лондонской бизнес-школы Дональд Салл провел семинар «Успешная реализация стратегии банка: как нарастить подвижность организации, сохраняя при этом ее устойчивость». В октябре Робин Шарма посетил Сбербанк с лекцией «Лидерство, доступное всем», состоялся семинар Стивена Спира «Высокоскоростные компании: лидерство, инновации и высокоэффективное производство». Перед сотрудниками банка также выступали Энтони Хурихан и Стивен Кови.



Сбербанк активно развивает дистанционные технологии обучения: система видеоконференцсвязи, развернутая по всей стране, является инструментом, без которого не обходится ни один крупный проект по обучению персонала. Отработаны технологии быстрого распространения знаний на всю систему через видеолекции, деловые игры, мастер-классы для тренеров, электронные дистанционные курсы и тесты.

