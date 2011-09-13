Сбербанк предлагает пенсионерам льготное кредитование

Сбербанк России объявляет о либерализации условий кредитования по продукту «Потребительский кредит под поручительство физических лиц», предоставляемому по технологии «Кредитная фабрика» для пенсионеров (для женщин - от 55 до 75 лет и для мужчин – от 60 до 75 лет), получающих пенсию на счет в Сбербанке России.



Новые процентные ставки установлены в следующих диапазонах:



- для клиентов - работников предприятий, являющихся участниками «зарплатного» проекта от 14,4% до 15,75% годовых в рублях;

- для остальных клиентов от 15,0% до 16,65% годовых в рублях.



«Пенсионеры являются нашими самыми аккуратными плательщиками. Возможность получения льготы, которую мы сегодня предоставляем пенсионерам по потребительским кредитным программам, это очередное отражение социальной направленности кредитной политики Сбербанка России», - заявила Наталья Карасева, Директор управления розничного кредитования Сбербанка России.



По потребительским кредитам Сбербанка России отсутствуют комиссии.

Срок принятия решения по кредиту не более 2 рабочих дней.

Максимальная сумма кредита равна 1,5 млн рублей.