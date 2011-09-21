21 сентября 2011 года в 10:00 состоялась прямая трансляция лекции Ицхака Адизеса, автора ряда бестселлеров, посвященных лидерству.
Тема: «Развитие лидеров. Как вырастить лидеров из Ваших сотрудников»
Место проведения:
Московский международный дом музыки. Камерный зал.
Космодамианская набережная, дом 52, строение 8.
Ицхак Калдерон Адизес - один из ведущих мировых экспертов в области повышения эффективности ведения бизнеса и правительственной деятельности путем внесения кардинальных изменений, которые не порождают неразберихи и деструктивных конфликтов, препятствующих изменениям.
Аудиозапись лекции можно прослушать и скачать с сайта банка.
http://www.sbrf.ru/moscow/ru/about/philanthropy/staff/adizes/
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