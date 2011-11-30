Сбербанк за 9 месяцев нарастил кредиты населению на 20,7%

Сбербанк России за девять месяцев 2011 года нарастил портфель кредитов корпоративным клиентам (до вычета резерва) на 17,4% - до 5,718 триллиона рублей, портфель кредитов физическим лицам - на 20,7%, до 1,593 триллиона рублей, свидетельствует отчетность крупнейшего российского банка по МСФО.

В целом кредитный портфель Сбербанка за вычетом резерва под обесценение вырос в январе-сентябре на 21,2%.

Доля "неработающих" кредитов (non-performing loans) в кредитном портфеле Сбербанка уменьшилась за девять месяцев до 6,1% на 1 октября с 7,3% на 31 декабря 2010 года.