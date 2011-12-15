Сбербанк России признан самым информационно открытым банком страны

Сбербанк стал лауреатом Национальной банковской премии в номинации «За информационную открытость». Это уже вторая награда в 2011 году, отмечающая информационную прозрачность Сбербанка. В ноябре 2011 года "Интерфакс" и AK&M, уполномоченные агентства по раскрытию информации на фондовом рынке, признали Сбербанк победителем ежегодного конкурса "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации".



По словам Президента, Председателя Правления Сбербанка России Германа Грефа, «Сбербанк стремится быть максимально прозрачным в своей деятельности для того, чтобы дать акционерам и инвесторам возможность принимать решения, основанные на своевременной и достоверной информации».



Национальная банковская премия, учрежденная Ассоциацией российских банков и «Национальным банковским журналом» в 2005 году, является главной профессиональной наградой банковского сообщества.