Сбербанк России провел в Пекине презентацию для представителей финансовых институтов КНР. Презентация стала первым мероприятием подобного масштаба, проведенным Сбербанком в КНР. В презентации приняла участие делегация Сбербанка под руководством Заместителя Председателя Правления Сергея Горькова. В состав делегации вошли представители руководства подразделений Центрального аппарата, Байкальского и Дальневосточного банков Сбербанка России, ОАО «БПС-Сбербанк» (Беларусь), АО «СБЕРБАНК РОССИИ» (Украина) и ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан).



Презентация прошла при поддержке Торгпредства Российской Федерации в КНР и вызвала большой интерес деловых кругов Китая, а также правительственных органов. В частности, в презентации приняла участие и выступила с докладом начальник Департамента валютной политики Народного Банка Китая (Центральный банк) Цзинь Мэй, а также руководство Банковской Ассоциации Китая.



Кроме того в презентации участвовали топ-менеджеры крупнейших коммерческих и инвестиционных банков, в том числе Bank of China, China Development Bank, The Export-Import Bank of China, China Construction bank, Bank of Communications, CICC и др.



В рамках обсуждения были затронуты конкретные вопросы развития разностороннего межбанковского сотрудничества с партнерами в Китае, включая торговое и экспортное финансирование, осуществление платежей и расчетов в национальных валютах, предоставление депозитарных услуг.



В ходе презентации было отмечено, что плодотворное сотрудничество финансовых институтов России, Беларуси, Казахстана, Украины и КНР будет способствовать укреплению торгово-экономических связей между этими странами.



В рамках мероприятия также состоялись двусторонние переговоры с рядом китайских банков.



В целом визит делегации Группы Сбербанка в Китай стал значимым шагом по продвижению бренда Сбербанка на международный рынок и налаживанию сотрудничества с банковскими и финансовыми кругами Китая.