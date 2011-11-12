Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин посетил Центр сопровождения клиентских операций «Южный порт» Сбербанка России, где принял участие в церемонии открытия современного Центра обработки данных.
Председатель Правительства открыл работу Центра, приложив руку к специальному устройству, которое идентифицирует человека по рисунку линий на ладони. Из операционного зала можно управлять всеми системами обеспечения Центра и контролировать все процессы Сбербанка.
В ходе осмотра Председателю Правительства продемонстрировали работу «Кредитной фабрики» Сбербанка, где в режиме реального времени круглосуточно и семь дней в неделю обрабатываются заявки физических лиц и малого бизнеса на выдачу займов. Процесс полностью автоматизирован. Каждая заявка, поданная клиентом, обрабатывается в среднем около 17 часов вне зависимости от места проживания. Теперь в 80% случаев электронная система сама принимает решение, используя 280 алгоритмов и обмениваясь данными с всевозможными учреждениями и ведомствами – от Федеральной налоговой службы до Бюро кредитных историй. Вмешательство оператора-человека требуется только в самых сложных случаях.
Ежедневно система принимает решение о выдачи 25 тыс. кредитов на общую сумму 2,7 млрд рублей. За три года работы «Кредитной фабрики» Сбербанк выдал уже 5 млн кредитов, обработав восемь миллионов заявок.
Центр имеет двойную систему питания: при отключении основного электричества энергию Центру будут давать дизельгенераторы. Кроме того, есть собственная станция по хранению топлива.
Центр обработки данных Сбербанка является самым большим в Европе, он позволит централизовать все информационные ресурсы всех территориальных банков Сбербанка и увеличить производительность вычислительных процессов.
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