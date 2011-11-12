Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин посетил Центр сопровождения клиентских операций «Южный порт» Сбербанка России

Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин посетил Центр сопровождения клиентских операций «Южный порт» Сбербанка России, где принял участие в церемонии открытия современного Центра обработки данных.



Председатель Правительства открыл работу Центра, приложив руку к специальному устройству, которое идентифицирует человека по рисунку линий на ладони. Из операционного зала можно управлять всеми системами обеспечения Центра и контролировать все процессы Сбербанка.



В ходе осмотра Председателю Правительства продемонстрировали работу «Кредитной фабрики» Сбербанка, где в режиме реального времени круглосуточно и семь дней в неделю обрабатываются заявки физических лиц и малого бизнеса на выдачу займов. Процесс полностью автоматизирован. Каждая заявка, поданная клиентом, обрабатывается в среднем около 17 часов вне зависимости от места проживания. Теперь в 80% случаев электронная система сама принимает решение, используя 280 алгоритмов и обмениваясь данными с всевозможными учреждениями и ведомствами – от Федеральной налоговой службы до Бюро кредитных историй. Вмешательство оператора-человека требуется только в самых сложных случаях.



Ежедневно система принимает решение о выдачи 25 тыс. кредитов на общую сумму 2,7 млрд рублей. За три года работы «Кредитной фабрики» Сбербанк выдал уже 5 млн кредитов, обработав восемь миллионов заявок.



Центр имеет двойную систему питания: при отключении основного электричества энергию Центру будут давать дизельгенераторы. Кроме того, есть собственная станция по хранению топлива.



Центр обработки данных Сбербанка является самым большим в Европе, он позволит централизовать все информационные ресурсы всех территориальных банков Сбербанка и увеличить производительность вычислительных процессов.