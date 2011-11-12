Сбербанк открыл крупнейший в Европе центр обработки данных

Состоялось открытие центра обработки данных Сбербанка «Южный порт», который стал крупнейшим центром обработки данных в Европе. В церемонии открытия принял участие Председатель Правительства России В.В.Путин.



ЦОД централизует информационные ресурсы всех территориальных банков Сбербанка, что позволит максимально эффективно осуществлять информационную поддержку подразделений, занимающихся обслуживанием клиентов, и в разы увеличить производительность вычислительных процессов.



Решения, используемые при создании Центра, базируются на самых высокопроизводительных энергосберегающих технологиях, соответствующих лучшим мировым практикам. ЦОД «Южный порт» позволит унифицировать сопровождение практически всех банковских процессов, значительно сократит сроки внедрения новых банковских продуктов.



Расчетная экономия расходов банка на сопровождение инфраструктуры ИТ начиная с 2015 г. составит около $500 млн в год. Инвестиции в проект составили около $1,2 млрд. Срок окупаемости проекта – порядка 2,5 лет.



ЦОД соответствует мировым стандартам надежности: проект создания Центра обработки данных сертифицирован по уровню Tier III (уровень надежности центра обработки данных, который позволяет проводить ремонтно-профилактические работы без остановки работы ЦОД). Для доступа в защищенные зоны используется уникальная система биоидентификации и контроля доступа сотрудников по рисунку кровеносной системы.



Общая площадь здания Центра – около 16500 кв.м, площадь ИТ-залов – 5000 кв.м. Успешная работа российских и ирландских строителей позволила осуществить, в рекордно короткий срок – 15 месяцев, создание уникального, сложнейшего Центра обработки данных.



С целью создания отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры в соответствии с лучшими мировыми практиками Сбербанк планирует создание второго ЦОДа в Сколково.



«ЦОД – уникальный высокотехнологичный комплекс, который позволит Сбербанку в течение 1,5 лет завершить переход на единую ИТ-платформу,

– заявил Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф. – Реализация этого проекта поможет банку стать высокотехнологичной сервисной компанией, оперативно внедряющей новые услуги и предоставляющей клиентам сервис единого высочайшего уровня в масштабах всей своей филиальной сети».