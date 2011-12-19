Сбербанк совместно с ОПОРОЙ РОССИИ и Ассоциацией молодых предпринимателей России провел круглый стол, посвященный поддержке начинающих предпринимателей

Сбербанк России совместно с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация молодых предпринимателей России» провел круглый стол по теме «Поддержка начинающих предпринимателей в малом бизнесе: реалии, проблемы, перспективы».



«Содействие развитию малого и среднего бизнеса, в том числе созданию новых малых компаний официально признано одним из ключевых приоритетов социальной и экономической политики государства, стержнем национальной экономической системы и залогом ее конкурентоспособности, – напомнил Вице-президент по развитию малого бизнеса Сбербанка России, Президент ОПОРЫ РОССИИ Сергей Борисов, открывая мероприятие. – Сбербанк является первопроходцем среди финансовых институтов в развитии программ кредитования начинающих малых предпринимателей, что стало возможным благодаря сотрудничеству ОПОРЫ РОССИИ и Сбербанка в этой области».



Заместитель начальника Управления малого бизнеса Сбербанка России Яков Новиков представил новый кредитный продукт Сбербанка «Бизнес-старт», который позволяет получить финансирование на начало собственного бизнеса в рамках предлагаемых банком готовых решений. При этом по условиям кредита от заемщика не требуется залоговое обеспечение и не проводится оценка финансового состояния заемщика. Кроме того, в рамках данного продукта клиент получает всестороннюю поддержку Сбербанка в вопросах юридического и бухгалтерского сопровождения нового бизнеса, а также имеет возможность пройти специализированное обучение. Яков Новиков отметил, что по мере развития данной программы количество предлагаемых банком на различных условиях готовых решений будет существенно расширено (до 100 готовых решений), и призвал собравшихся к активному диалогу для совместной выработки и внедрения новых востребованных бизнес-идей.



Сергей Борисов также подчеркнул, что данный продукт позволит стимулировать интерес к предпринимательской активности у населения России и послужит основой для существенного роста доли малого предпринимательства в экономике страны.



Денис Семыкин, Вице-президент ОПОРЫ РОССИИ, выступавший также в роли модератора круглого стола, отметил важность того, что в рамках продукта Сбербанка предприниматели получат возможность развивать нестационарные виды бизнеса, которые будут востребованы как в крупных городах, так и в удаленных регионах.



Директор департамента развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития Российской Федерации Наталья Ларионова рассказала об основных существующих формах государственной поддержки начинающих предпринимателей (грантах, лизинговых программах). Наталья Ларионова отметила большую потребность в готовых бизнес-решениях для малого предпринимательства, а также готовность Министерства активно поддержать новые форматы бизнеса, в том числе за счет увеличения сумм грантовой поддержки.



Михаил Герасимов, заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы, описал текущую ситуацию с программами по финансовой и консультационной поддержке начинающих бизнесменов в Москве, поделился рядом планируемых нововведений в этой области и заявил о готовности Москвы рассмотреть возможность поддержки программы кредитования готовых решений по приоритетным для города направлениям.



Все участники дискуссии, в том числе представитель Федерального агентства по делам молодежи Елена Бочерова, отметили уникальность и высокую востребованность нового продукта Сбербанка и отсутствие на сегодняшний день каких-либо его аналогов на российском рынке.