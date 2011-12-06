В Москве по приглашению Сбербанка выступил Рикардо Семлер

В Москве прошла лекция руководителя компании Semco, лектора Гарвардской бизнес-школы Рикардо Семлера.



Возглавляемая Рикардо Семлером компания Semco отличается уникальной организационной структурой, основанной на самоуправлении, которая помогла обеспечить двузначный рост финансовых показателей компании в течение 14 лет подряд. Кроме того, Рикардо Семлер известен как автор нескольких бестселлеров. Его книга «Маверик. История успеха самой необычной компании в мире» входит в программу подготовки МВА. Начиная с 1993 года было продано свыше миллиона ее экземпляров на 22 языках.



В ходе лекции господин Семлер рассказал, в частности, как ему удалось построить процветающую корпорацию, в которой три тысячи работников сами составляют график работы и назначают уровень зарплаты, каким образом может работать компания, в которой нет штатного расписания и формализованных правил, но при этом доходы растут, а текучка кадров практически отсутствует.



Перед началом лекции перед аудиторией выступил заместитель Председателя Правления Сбербанка России Сергей Горьков.



Выступление Рикардо Семлера организовано в рамках масштабного проекта Сбербанка: цикла лекций с участием ведущих мировых экспертов в сфере менеджмента и лидеров крупнейших компаний. Проект приурочен к 170-летию Сбербанка. Лекции ориентированы на широкий круг людей, заинтересованных в получении передового управленческого опыта. Ранее по приглашению Сбербанка в Москве выступили Ицхак Адизес, Стефан Гарелли и Нуриэль Рубини.



Все лекции транслируются на сайте Сбербанка, предусмотрен их показ в записи на телеканале «Россия 24».