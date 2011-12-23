Герман Греф подвел итоги года

Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф в своем обращении к сотрудникам банка подвел итоги уходящего года и оценил варианты развития ситуации в экономике в следующем году.



По мнению Германа Грефа, очень многое зависит от того, как будет развиваться долговой кризис в Европе: «Есть базовый сценарий: ситуация в еврозоне будет иметь управляемый характер, исключающий серьезные потрясения в банковской системе. Существует, однако, и пессимистичный вариант: полномасштабный кризис в Европе, рецессия в США и «жесткая посадка» экономик стран Азии».



Герман Греф подчеркнул, что Сбербанк готов к любому развитию событий: «В условиях сложной ситуации на мировых рынках Сбербанк по праву считается одним из самых устойчивых и стабильных банков. Год своего 170-летия наш банк завершает с рекордными финансовыми результатами: более 300 млрд рублей чистой прибыли. Рентабельность капитала банка превышает 20 процентов. По итогам года мы будем иметь один из самых высоких за весь период нашей деятельности показатель отдачи на капитал. Сейчас он находится на уровне 28-29%, что при нашем уровне достаточности капитала почти в 17% является практически недостижимым финансовым показателем для подавляющего большинства финансовых институтов в мире. Абсолютно по всем параметрам Сбербанк готов к любым трудностям значительно лучше, чем в 2008-2009 году».



Кроме того, Герман Греф назвал ТОП-15 событий Сбербанка в 2011 году:



1. проведение Международной финансовой конференции, приуроченной к 170-летию Сбербанка;

рекордная прибыль;

2. создание мощного российского корпоративно-инвестиционного банка с Тройкой Диалог;

3. выход на рынок Центральной и Восточной Европы (согласование основных условий 4. приобретения Volksbank International с его акционерами);

5. открытие крупнейшего в Европе центра обработки данных;

6. выдача 60-миллионной банковской карты и выход на первое место на российском рынке кредитных карт;

7. запуск комплексного предложения для молодежи;

8. запуск программы лояльности;

9. открытие корпоративного университета;

10. запуск корпоративной пенсионной программы;

11. выход на мировые рынки (программа депозитарных расписок);

12. повышение дивидендов по итогам 2010 года;

13. оптимизация системы управления рисками;

14. запуск программы массового переформатирования сети отделений;

15. создание уникального Архивно-логистического центра в Томилино (Московская область).