Сбербанк России удостоен награды международной платежной системы Visa Inc.

Международная платежная система Visa Inc. второй год подряд признает Сбербанк России лучшим банком-эквайером. Сбербанку вручена награда «За высокое качество предоставляемых услуг» за 2010г. в номинации «Самый низкий уровень опротестованных операций к обороту в торгово-сервисных сетях».



В рамках данной программы Visa награждает финансовые институты и процессинговые компании за достижение лучших показателей в ключевых сферах, напрямую влияющих на качество обслуживания держателей карт Visa и торговых точек. В прошлом году в программу контроля показателей качества обслуживания Visa, действующую на протяжении последних 18 лет, дополнительно были включены показатели по всем внутристрановым и международным операциям, проведенным через платежную сеть VisaNet.



Принимая во внимание экономические и конкурентные факторы платежной индустрии, качество предоставляемых услуг является важнейшим фактором, особенно в сфере операций с банковскими картами, где передовые технологии, четко организованный рабочий процесс, сбалансированный риск-менеджмент и безупречное обслуживание клиентов позволяют достигать наилучших результатов.



Данная награда, по словам руководителя департамента развития бизнеса Visa Inc. Андрея Вылегжанина, подтверждает высокое качество услуг по эквайрингу, предоставляемых Сбербанком России, и быстрое эффективное развитие клиентского сервиса.



Директор Центра сопровождения клиентских операций Сбербанка России Наталья Диркс поблагодарила компанию Visa Inc. за признание успехов. «Нам есть к чему стремиться, – отметила Наталья Диркс. – Мы победили только в одной из номинаций, а значит, приложим все усилия, чтобы в дальнейшем быть первыми и в других номинациях».