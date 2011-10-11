Сбербанк заключил соглашение со спортивным обществом «Динамо»

Сбербанк России и Общественно-государственное объединение «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Подписи под документом поставили Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф и председатель ОГО ВФСО «Динамо» Владимир Проничев.

Подписание соглашения преследует следующие цели:



развитие, пропаганда и поддержка физической культуры и спорта в Российской Федерации, в том числе содействие физическому, военно-патриотическому и нравственному воспитанию молодежи;

укрепление позиций и повышение авторитета российского спорта на международной арене;

продвижение олимпийских идей и принципов в рамках подготовки к зимней Олимпиаде в Сочи;

взаимовыгодное стратегическое партнерство крупнейшего финансового института и крупнейшего физкультурно-спортивного общества страны, в том числе совместное участие в инвестиционных проектах.

развитие сервисов по обучению, подготовке, тренингу персонала специализированных служб банка, включая службу безопасности и инкассации;

поддержка спорта и массовых спортивных мероприятий, проводимых в системе Сбербанка России;

проведения профессионального обучения работников подразделений инкассации и безопасности Сбербанка России на базах Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо»

Здоровый образ жизни и спорт – одни из важных ценностей сотрудников Сбербанка. Постоянно проводимые внутренние соревнования по летним и зимним видам спорта, массовые Сбербанкиады, а также специализированные служебно-прикладные многоборья выдвинули его в число самых спортивных компаний России. В то же время Банк уделяет значительное внимание развитию массового и детско-юношеского спорта по всей территории России, помогая различным спортивным коллективам в районах, областях и республиках. Поддерживая олимпийские идеалы и принципы, Банк выступает Генеральным партнером зимней Олимпиады-2014 в Сочи.



Подписание соглашения со спортивным обществом «Динамо» предоставляет дополнительные возможности для культивирования здорового образа жизни как сотрудников Банка и членов их семей, так и общества в целом, что полностью соответствует стратегии и ценностям Сбербанка России.



Сегодня Сбербанком определена возможность создания 4-5 региональных учебных центров подготовки инкассаторов. Не исключено, что они будут организованы на базе общества «Динамо». В рамках данного соглашения уже проводится работа по заключению договора между Среднерусским банком и «Динамо» на обучение и повыше квалификации инкассаторских работников. Взаимодействие позволит осуществлять качественное обучение сотрудников Сбербанка без строительства новых учебных центров, используя инфраструктуру физкультурно-спортивного общества.



В конце встречи Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф отметил: «Для Сбербанка, заключение соглашения - это возможность оказать содействие в стратегических планах по оздоровлению общества. Привлечение работников банка к занятиям физкультурой и спортом будет способствовать гармоничному развитию Банка».