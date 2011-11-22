Сбербанк России назван самой открытой компанией года

"Интерфакс" и AK&M, уполномоченные агентства по раскрытию информации на фондовом рынке, признали Сбербанк России победителем ежегодного конкурса "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации".



Жюри, в которое входят представители информационных агентств, фондовых бирж, авторитетные эксперты, отметило, что информационная прозрачность и открытость менеджмента стали частью стратегии руководства банка.



«Сбербанк стремится быть максимально прозрачным в своей деятельности для того, чтобы дать акционерам и инвесторам возможность принимать решения, основанные на своевременной и достоверной информации», – отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф.



«Несмотря на внушительные размеры бизнеса, Сбербанку удается быть проактивным, демонстрировать открытость на всех уровнях своей деятельности, давать информацию по важным направлениям, которые многие другие эмитенты не считают необходимым освещать», – сказал исполнительный директор Группы "Интерфакс" и председатель жюри конкурса Владимир Герасимов на церемонии вручения премии.



Жюри отметило четкость и своевременность предоставления рынку обязательной информации, постоянное стремление руководства банка к взаимодействию с инвесторами, его доступность для журналистов. В частности, Сбербанк упорядочил процедуры раскрытия отчетности по РСБУ, публикуя обязательную информацию в установленный для этого день и не позднее 10 часов утра, до открытия рынков.



Еженедельные брифинги с участием руководства Сбербанка позволяют журналистам и инвесторам получать актуальную информацию о происходящих в банке событиях и разъяснения по возникающим у них вопросам. Оперативность, с которой банк отвечает на запросы журналистов, позволяет ему гибко реагировать на информационные процессы в обществе.



Премия "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" была учреждена уполномоченными агентствами Федеральной службы по финансовым рынка России - "Интерфаксом" и АК&М - в 2003 году для компаний-эмитентов, добившихся наибольших успехов в оперативном и полном раскрытии информации для инвесторов.



При выборе лауреата премии "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" жюри учитывает полноту и своевременность раскрытия отчетности по международным стандартам, корпоративных событий, информации о конечных бенефициарных собственниках, синхронность раскрытия для российских и иностранных инвесторов, общую оценку поведения компании на информационном поле.