Сбербанк России представил мобильное приложение Сбербанк ОнЛ@йн для смартфонов iPhone

Сбербанк России выпустил бесплатное приложение Сбербанк ОнЛ@йн для владельцев смартфонов iPhone.



C помощью приложения владельцы iPhone могут оперативно проверять информацию по картам, вкладам и кредитам, совершать переводы между своими картами и вкладами, погашать кредиты и совершать мгновенные платежи в адрес операторов сотовой связи, интернет-провайдеров и других популярных поставщиков услуг.



Мобильное приложение Сбербанк ОнЛ@йн предоставляется всем клиентам - держателям международных банковских карт Сбербанка России при наличии договора банковского обслуживания*. Для доступа к приложению используются идентификатор пользователя и пароль Сбербанк ОнЛ@йн, который можно получить в любом из 55 тыс. устройств самообслуживания Сбербанка, либо через контактный центр.



«Рост популярности мобильных платформ – очевидная тенденция. Выход приложения Сбербанк ОнЛ@йн для iPhone дополняет наше существующее приложение для iPad и дает возможность всем пользователям iOS иметь удобный мобильный доступ к банковским услугам. В ближайших планах Сбербанка запуск приложений для других популярных мобильных платформ», - отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка России Александр Торбахов.