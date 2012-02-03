Сбербанк объявляет о создании венчурного фонда технологий

Сбербанк России сегодня объявил о создании венчурного фонда со стратегией инвестирования в высокотехнологические компании и проекты.



Начав с инвестирования 100 млн долларов США в венчурный фонд, Сбербанк намерен со временем довести объем вложений до 500 млн долларов США совместно с международными партнерами по фонду. Управлять средствами фонда будет «Тройка Венчурз» (венчурное подразделение Тройки Диалог). На сегодняшний день совокупный объем средств фондов под управлением команды превышает 100 млн долларов США.



Новый венчурный фонд будет сфокусирован на стартапах, находящихся на стадии роста и нацеленных на развитие новых информационных и коммуникационных технологий для финансовых институтов. При этом фонд будет инвестировать не только в российские стартапы, но и в наиболее многообещающие инновации по всему миру.



Кроме собственно инвестирования и надежной репутации на рынке финансовых услуг Сбербанк предлагает использовать опыт собственного Центра технологических исследований. Это поможет компаниям, в которые будут вложены средства фонда, в «выращивании» новых технологий и оптимизации коммерческих перспектив благодаря форсированию путей выхода на рынок в соответствии с инвестиционной стратегией банка.



Виктор Орловский, старший вице-президент Сбербанка России, подчеркнул: «Данный венчурный фонд подтверждает приверженность Сбербанка идее развития новейших технологий и применения таких технологий в группе компаний Сбербанка. При помощи прорывных технологий Сбербанк сможет открывать как новые рынки, так и предложить клиентам уникальные услуги. Мы уверены, что нашим потенциальным портфельным компаниям Сбербанк будет интересен не только как инвестиционный партнер, но и как крупнейший потребитель их технологий».



По словам руководителя венчурного направления Тройки Диалог Артема Юхина, данный венчурный фонд ориентирован на технологии и послужит катализатором дальнейших усилий команды по созданию условий для развития стартапов и технологических инноваций, которые в будущем принесут пользу финансовому сектору.