Сбербанк России при содействии компании КРОК внедрил систему планирования и управления трудозатратами

Сбербанк России при содействии компании КРОК внедрил систему планирования и управления трудозатратами в Управлении обработки кредитных заявок физических лиц Сбербанка. Это первое в России внедрение подобной системы на платформе Avaya Workforce Management в бэк-офисе.



Выбор именно этой системы планирования и управления трудозатратами в Управлении обработки кредитных заявок физических лиц обусловлен ее интеграционными возможностями: она совместима практически с любой другой бэк-офисной системой. Помимо этого, она позволяет обеспечивать максимальную эффективность труда — в частности, благодаря функции автоматизированного составления расписаний на основе запатентованных алгоритмов, которые учитывают бизнес-процессы, а также квалификацию и предпочтения персонала. Теперь у специалистов банка есть возможность быстро и легко составлять расписание более чем на 2 000 сотрудников.



«Система помогла в короткие сроки достигнуть увеличения производительности сотрудников Управления на 5%, позволив планировать загрузку трудовых ресурсов, вести учет рабочего времени и производить расчет производственных KPI», — отметил Старший вице-президент Сбербанка России Виктор Орловский.



«Работа Сбербанка России с инновациями направлена на поиск наиболее интересных и значимых для банка предложений. Благодаря этой стратегии у нас появилась возможность создать и внедрить решение, аналогов которому в России на данный момент не существует. В ходе реализации проекта была произведена интеграция Avaya Workforce Management с банковской системой обработки кредитных заявок, а Сбербанк получил передовую по уровню технологий систему планирования управления трудозатратами», — сказал Иван Рубцов, заместитель генерального директора по работе с ключевыми заказчиками компании КРОК.



Avaya Workforce Management помогает компаниям обеспечить продуктивность и эффективность бэк-офиса, решая в том числе и стратегические задачи. На данный момент с ее помощью составляется расписание для 1 000 000 сотрудников по всему миру.