Автокредит в Сбербанке можно получить быстрее и проще: теперь без справки о доходах, принятие решения за 1 день

Сбербанк отменил обязательное подтверждение дохода и занятости для получения автокредитов. С этого момента получить автокредит в Сбербанке стало значительно проще: при первоначальном взносе от 40% стоимости автомобиля для получения решения по кредитной заявке достаточно предъявить паспорт и водительское удостоверение (либо другой документ на выбор из списка, опубликованного на сайте Сбербанка). Срок рассмотрения кредитной заявки сокращен до 1 дня.



Сокращение списка обязательных для получения автокредита документов никак не повлияет на кредитную ставку: она останется на том же уровне, одном из самых привлекательных на рынке.



«На рынок автокредитования Сбербанк вышел сравнительно недавно, и наша задача – в ближайшее время развернуть уровень продуктового предложения для клиентов лучше среднерыночного, – отметила директор Управления розничного кредитования Сбербанка России Наталья Алымова. – Упрощение получения кредита для заемщиков с большим первоначальным взносом – очередной шаг в этом направлении».



В рамках программ автокредитования Сбербанк сотрудничает с более чем 3500 автосалонами. Клиенты Сбербанка могут получить кредит на новый или подержанный автомобиль любой марки, при этом у них есть возможность воспользоваться специальными условиями при покупке автомобилей в кредит у партнеров Сбербанка, список которых представлен на сайте. Клиентам, получающим заработную плату на счет в Сбербанке, для получения решения по кредитной заявке достаточно предъявить только паспорт, срок принятия решения составит 2 часа.