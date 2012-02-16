Сбербанк занял второе место после Apple в «Рейтинге десятилетия» журнала «The Economist»

Сбербанк занял второе место в рейтинге компаний по доходности акций за последние 10 лет, опубликованном журналом «The Economist». Согласно подсчетам журнала, сто долларов США, вложенные десять лет назад в акции Сбербанка, сегодня принесли бы доход в 3722 доллара.



Более высокий показатель – только у компании Apple (3919 долларов). Остальные компании, вошедшие в первую десятку рейтинга, значительно отстают от двух лидеров. Так, третье место занимает нефтяная компания ConocoPhillips с соответствующим показателем менее чем в 1400 долларов.



Кроме Сбербанка, в десятку лидеров вошел только один банк – Banco do Brasil (1150 долларов).



В рейтинге учитывались показатели 200 крупнейших корпораций мира.



Стратегическая цель Сбербанка – до 2014 года войти в десятку самых крупных банков мира по капитализации.



В 2011 году Сбербанк признан самым дорогим российским брендом (рейтинг «BrandFinance® Global 500 2011»), занял 9 место в рейтинге самых надежных банков Центральной и Восточной Европы (исследование журнала «Global Finance»). Кроме того, Сбербанк стал единственным российским банком, вошедшим в список крупнейших мировых корпораций по итогам 2010 года (по данным журнала Fortune Сбербанк занимает 256 место в перечне самых крупных компаний мира) и в рэнкинг «Самые сильные банки мира» (20-е место в исследовании Bloomberg Markets).