Талисманы «Сочи 2014» появились на 25-рублевой монете

Массовый выпуск памятной 25-рублевой монеты с талисманами Игр 2014 года в Сочи открыл вторую серию монетной программы «Сочи 2014». Тираж монет с Мишкой, Зайкой и Леопардом составит до 10 миллионов штук. Всего же в 2012 году в обращение поступят 12 «олимпийских» монет различной стоимости и достоинства тематических серий «Современные виды спорта, включенные в программу Олимпийских зимних игр», «Флора и Фауна Сочи», «Виды спорта первых Олимпийских зимних игр» и «Русская зима».



В 2012 году запуск монет «Сочи 2014» будет проходить в несколько этапов. Помимо монет с талисманами, в феврале 2012 года будут выпущены четыре серебряные памятные монеты номиналом 3 рубля «Скелетон», «Сноуборд», «Фристайл» и «Прыжки на лыжах с трамплина» (посвящена столетию прыжков на лыжах с трамплина в России) тиражом до 35 тыс. штук каждая.



На оборотной стороне монет рядом со спортсменами изображены растения-эндемики, произрастающие в регионе Сочи. Еще одна монета серии - золотые 1000 рублей «Фауна Сочи». Монету украшает аллегорическое изображение богини Фауны.



В сентябре 2012 года в продажу поступят монеты из драгоценных металлов – памятная серебряная монета номиналом 100 рублей из коллекции «Русская зима», получившая название «Масленичный столб», а также две памятные золотые монеты «Виды спорта первых Олимпийских зимних игр» номиналом 50 рублей - «Конькобежный спорт» и «Лыжный спорт».



Также в 2012 ассортимент инвестиционных монет «Сочи 2014» будет дополнен тремя монетами с талисманом Игр 2014 года – Белым мишкой. Среди них – серебряная монета номиналом 3 рубля весом 31,1 г., золотая монета номиналом 50 рублей весом 7,78 г. и золотая монета номиналом 100 рублей массой 15,55 г.



Монетная программа «Сочи 2014» станет одной из самых масштабных в истории олимпийского движения: в период с 2011 по 2014 гг. будет выпущено 46 видов памятных и инвестиционных монет из золота, серебра и цветных металлов, суммарный тираж которых составит более 36,7 млн. шт. Кроме того, впервые к Играм в национальном масштабе была введена в обращение монета нового номинала – 25 рублей, и впервые на аверсе российских монет размещен не двуглавый орел, а Государственный Герб РФ.



Официальным распространителем монет из драгоценных металлов с символикой Игр на территории России является Сбербанк России – Генеральный партнер XXII Олимпийских зимних игр в Сочи 2014.



«Сбербанку предоставлено право реализовывать монеты Сочи 2014 по всей России - от Калининграда до Владивостока в 10 тысячах офисов, и мы гордимся этим! – заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка России Станислав Кузнецов. – Уже сейчас мы видим, что эти монеты очень востребованы всеми клиентами Банка – как массовым, так и премиальным сегментом. Золотые и серебряные монеты «Сочи 2014» доступны самым широким слоям населения. В отличие от выпущенных 35 лет назад первых в нашей стране олимпийских монет из драгоценных металлов, приуроченных к Московской Олимпиаде 1980 года, которые имели ограниченное предложение на внутреннем рынке. Благодаря оригинальному дизайну и применению передовых технологий чеканки спрос на данные монеты в два раза превышает обычные показатели. К настоящему моменту населению уже реализовано свыше 40 тыс. памятных олимпийских монет. В середине февраля в продажу в филиалы Сбербанка на всей территории России поступили первые инвестиционные монеты с изображением одного из талисманов Олимпийских игр в Сочи 2014. Монеты были настолько ожидаемы, что в большинстве филиалов они были куплены клиентами Банка в первый день начала их реализации. Сбербанк уверен, что монеты второй серии Монетной программы Сочи 2014 будут не менее востребованы как среди клиентов Банка, так и среди всего населения России».