Объявление о начале новой информационной кампании

Сбербанк объявил о начале новой информационной кампании, запущенной 21 февраля 2012 года. В рамках проекта более 70 млн. клиентов Сбербанка получат индивидуализированное предложение, включающее потребительский кредит и депозит. Коммуникация осуществляется посредством почтовой и смс-рассылки, а также по телефону. Кроме того, клиент может самостоятельно узнать условия разработанного для него предложения, обратившись на горячую линию или в любой офис Сбербанка.



Подобная кампания была реализована Сбербанком в 2011 году. Охват клиентской базы тогда превысил 30 млн. человек, которым на индивидуальных условиях предлагались кредиты и кредитные карты. При этом показатель возврата на инвестиции, направленные на реализацию активности, составил 22%. «Кампания оказалась более чем успешной – по итогам квартала мы достигли рекордной выдачи кредитов», - отметила директор департамента развития отношений с клиентами и вторичных продаж Ольга Бахтина.



Информационные кампании были реализованы благодаря подробному сегментированию клиентской базы Сбербанка. Во время разделения базы по категориям учитывались такие критерии, как пол, возраст клиента, география проживания, интересы, - вся информация которую клиент добровольно передавал Банку при сотрудничестве ранее. Особо стоит отметить, что во время сегментации была полностью исключена возможность утечки персональных данных клиентов, так как они были зашифрованы и тем самым обезличены.